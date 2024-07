CDU-Kritik an Agrar-Paket der Ampel Familiengeführte Höfe sind weiter gefährdet

Die Christdemokraten Stephan Rouenhoff und Stephan Wolters kritisieren das neue Agrarpaket der Ampel scharf und fordern Nachbesserungen: „Die Regierung muss ihre Pläne ändern, weil ansonsten immer mehr familiengeführte landwirtschaftliche Höfe in die Betriebsaufgabe getrieben werden“, so die beiden CDU-Politiker. „Die im sogenannten ‚Agrarpaket’ enthaltenen Maßnahmen erweisen sich leider als völlig unzureichend. Es zeigt sich, dass die vollmundigen Ankündigungen der Bundesregierung, die Landwirtschaft in Deutschland umfassend zu entlasten und die von ihr eingeführten Belastungen zu kompensieren lediglich Lippenbekenntnisse waren“, wirft Rouenhoff, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Kleve, der Regierung vor. Die hatte in der letzten Sitzungswoche des Bundestages vor der Sommerpause mehrere für die Landwirtschaft relevante Gesetzentwürfe in das Parlament gebracht.