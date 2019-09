Delegiertenversammlung : Caritas-Jahresumsatz lag bei 28,6 Millionen Euro

Kreis Kleve Insgesamt erwirtschaftete der Verband mit seinen Tochtergesellschaften Caritas-Altenhilfe und Palette bei einem Umsatz von 28,6 Millionen Euro einen Jahresüberschuss von 56.000 Euro.

Im Fachbereich „Soziale Hilfen und Existenzsicherung“ haben die Beratungen in der Schuldner- und Insolvenzberatung sowie Betreuungen im Betreuten Wohnen zugenommen. Leicht sinkende Zahlen waren in der Fachberatungsstelle für Wohnungslose, in der Suchtberatung und in der Sozial- und Migrationsberatung zu verzeichnen. Aus diesem Grund wurden zusätzlich neue Angebote eingeführt. Der Fachbereich „Pflege und Gesundheit“ war weiterhin wachsend mit deutlich steigenden Patientenzahlen in der Pflege sowie in der Pflegeberatung und in der Nutzung des Hausnotrufsystems. Die Inbetriebnahme der Emmericher Tagespflege ist für 2020 vorgesehen.