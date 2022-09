Kreis Kleve: Caritasrat für sechs Jahre gewählt​

Kreis Kleve Als geistlicher Vertreter ist Norbert Gerding neu im Rat. Die Caritas hat das Jahr 2021 außerordentlich gut mit einem Plus von 2,06 Millionen Euro über alle Gesellschaften abgeschlossen.

Vorstand Rainer Borsch stellte den Jahresabschluss des Caritasverbandes Kleve und der beiden Tochtergesellschaften vor: „Wir haben das Jahr 2021 außerordentlich gut mit einem Plus von 2,06 Millionen Euro über alle Gesellschaften abgeschlossen.“ Dabei konnten sowohl der Caritasverband als auch die Caritas Altenhilfe St. Martinus gGmbH sowie die Palette Sozialservice gGmbH mit einem Jahresüberschuss abschließen. Ein Ergebnis, begünstigt auch durch den Corona-Rettungsschirm, das der Caritas Kleve in den vermutlich anstehenden, wirtschaftlich angespannten Zeiten einen gewissen Spielraum gewährt. „Wir wissen noch nicht, was in den nächsten Jahren auf uns zu kommt, aber wir haben zumindest einen ordentlichen Puffer erwirtschaftet“, sagte Rainer Borsch und verwies damit auf das Eigenkapital des Caritasverbandes in Höhe von etwas über sieben Millionen Euro.