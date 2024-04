Mobilfunknetz am Niederrhein Hier können Bürger im Kreis Kleve Löcher im Handynetz melden

Eine Teilnahme ist bis einschließlich Sonntag, 5. Mai, digital über das Beteiligungsportal des Landes NRW möglich. Um dem steigenden Bedarf an Datenraten durch die Nutzung mobiler Endgeräte und dem technologischen Fortschritt gerecht zu werden, erweitern die Mobilfunknetzbetreiber kontinuierlich ihr Netz und aktualisieren ihre Technik. Trotzdem gibt es noch Regionen, in denen die Nutzung des Mobilfunknetzes eingeschränkt ist – oder sogar nicht funktioniert. Um diese Schwachstellen zu identifizieren und eine Argumentationsgrundlage für die Errichtung zusätzlicher Funkmasten zu erhalten, führt der Kreis in den kommenden Monaten gezielte Mobilfunkmessungen durch. Diese Messungen fokussieren sich auf die unterversorgten Bereiche. Die Routenplanung erfolgt durch die Mobilfunkkoordination des Kreises. Als Dienstleister hat der Kreis Kleve die TÜV Rheinland Consulting GmbH beauftragt. Basis sind die Netz-Karten der Bundesnetzagentur. Aus ihnen geht hervor, wo – laut Darstellung der Mobilfunknetzbetreiber – unterversorgte Gebiete bestehen. Daneben berücksichtigt die TÜV Rheinland Consulting die durch die Bürger genannten „Schwachstellen im Handynetz“ bei der Routenplanung.