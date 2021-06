Kreis Kleve : Impfung in den Ausweis nachtragen lassen

Kreis Kleve Das Angebot gilt für alle, die noch keinen gelben Impfpass haben. Bald soll der digitale Ausweis kommen: Das Impfzentrum Kreis Kleve soll Modellprojekt für den digitalen Nachweis der Corona-Schutzimpfung werden.

Der Kreis Kleve lässt Corona-Schutzimpfungen in den Impfausweis nachtragen. Geimpfte Personen, die bislang keinen Nachweis darüber in einem gelben internationalen Impfausweis haben, können dies nun kostenlos nachholen.

Dazu bietet der Kreis Kleve wöchentlich zwei Sprechstunden an: Jeweils mittwochs von 14 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr können Geimpfte ihre Dokumente an einem mobilen Büro-Container vor dem Haupteingang der Klever Kreisverwaltung, Nassauerallee 15-23, einreichen. Es ist zwingend erforderlich, im Vorfeld einen Termin zu buchen: www.impfausweis-kreis-kleve.de oder – falls kein Onlinezugang besteht – telefonisch unter 02824 910-253. Pro Sprechstunde hält der Kreis Kleve 60 Termine bereit.

Die Bürger oder ein ermächtigter Vertreter müssen dazu die Impfbescheinigung und den Personalausweis im Original vorlegen. Sie können die Dokumente anschließend wieder mit nach Hause nehmen. Die Mitarbeiter des Kreises Kleve fertigen Kopien an. Mit diesen wird dann anschließend ein neuer Impfausweis, in dem alleinig die beiden Corona-Impfungen dokumentiert sind, von einem Arzt ausgestellt und auf dem Postweg zugesendet.

Leider sei es im Rahmen der Sprechstunde nicht möglich, die Impfung in einen bestehenden Impfausweis einzutragen, da dazu nur medizinisches Fachpersonal berechtigt ist, so der Kreis. Wer seinen bisherigen Impfausweis ergänzen möchte, muss sich daher an einen niedergelassenen Arzt wenden. Zudem bieten auch einige Apotheken diesen Service an.