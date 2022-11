Ausbruch in den Niederlanden Teile des Kreises Kleve von Geflügelpest-Ausbruch betroffen

Kreis Kleve · In den benachbarten Niederlanden gibt es in einem Betrieb im Bereich Oostrum einen Ausbruch der hochansteckenden Geflügelpest. Von den Sicherheitsmaßnahmen sind auch Teile des Kreises Kleve betroffen. Was man wissen muss.

22.11.2022, 12:07 Uhr

In Teilen des Kreises Kleve gelten verschärfte Regeln für Geflügelhaltung. Foto: dpa/Philipp Schulze