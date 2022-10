Experte schlägt Alarm : Kreis Kleve braucht dringend Kinderärzte - Unterversorgung droht

Im Kreis Kleve müssen 19 Kinderärzte rund 52.000 junge Patienten versorgen. Manche verzweifelten Eltern fahren schon bis nach Moers, damit ihr Kind behandelt wird. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kreis Kleve Schon jetzt sind 1,5 Sitze für Kinderärzte nicht besetzt. Wenn Dorothee Graf-Froebrich für ihre Praxis in Goch keinen Nachfolger findet, drohen dauerhaft lange Wege für Eltern und Kinder. Was Experten vorschlagen, um Ärzte anzulocken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Die Versorgung mit Kinderärzten im Kreis Kleve droht sich weiter zu verschlechtern. Im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Demografie schlug jetzt Karsten Thiel, Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin am St.-Clemens-Hospital Geldern, Alarm. „Wir haben aktuell große Schwierigkeiten, die Patienten im Kreis Kleve zu verteilen. Wir können keine wohnortnahe Versorgung mehr für jeden anbieten. Die Patienten müssen teilweise bis nach Moers fahren“, sagte der Arzt. Und die Situation sei kurz davor, sich zu verschlimmern. Denn in Goch hat die Kinderärztin Dorothee Graf-Froebrich wegen einer schweren Erkrankung ihre Praxis Ende September dauerhaft geschlossen. „Es wurde noch kein Nachfolger gefunden; es hat sich niemand gemeldet, der bereit wäre, die Praxis von Frau Graf-Froebrich zu übernehmen. Jetzt wird letztmalig ausgeschrieben. Wenn kein Nachfolger gefunden wird, droht der Kassensitz im März 2023 zu verfallen“, sagte Thiel.

Im Kreis Kleve gebe es derzeit fast 52.000 Menschen im Alter unter 18 Jahren. Für diese jungen Menschen seien im Kreis Kleve 19 Kinderärzte, verteilt auf 16 Kassensitze zuständig. Davon verteilen sich viele auf die großen Kommunen im Kreis. So gebe es beispielsweise in Kleve und Kevelaer jeweils drei Kinderarztsitze und in Geldern vier. „In Goch als zweitgrößte Kommune im Kreis Kleve wird es bald möglicherweise keinen einzigen Sitz mehr geben. Das wäre schon ein großes Loch“, sagte Thiel.

Die SPD-Fraktion hatte vor dem Hintergrund des drohenden Wegfalls des Gocher Kinderarzt-Sitzes beantragt, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen und dazu Experten anzuhören. Neben dem Arzt Karsten Thiel kam deswegen auch Jonas Bördner, Jurist bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO), zu Gehör. Diese regelt die vertragsärztliche Versorgung. Dabei wird in jeder Region das Verhältnis zwischen dem Ist-Niveau des tatsächlichen Einwohner/Arzt-Verhältnisses und dem Soll-Niveau ermittelt und der so genannte Versorgungsgrad errechnet. Beträgt er 100 Prozent, ist die vorgesehene Soll-Anzahl an Ärzten erreicht. Liegt er darunter, wird die Region für weitere Niederlassungen geöffnet. Liegt er über 110 Prozent, wird sie gesperrt. „Der Versorgungsgrad bei den Kinderärzten im Kreis Kleve liegt aktuell bei 102,3. Es gibt 1,5 offene Niederlassungsmöglichkeiten“, sagte Bördner. Was sich vielleicht noch ganz gut anhören mag, bedeutet aber auch Folgendes: Nur eine Kommune im gesamten Bereich der KVNO hat einen noch schlechten Versorgungsgrad mit Kinderärzten. Wenn es nicht gelingt, einen Nachfolger für die Gocher Kinderärztin Graf-Froebrich zu finden, wird der Kreis Kleve in die Unterversorgung rutschen. Dann würden weitere Niederlassungen ermöglicht. Aber: Bereits jetzt gibt es 1,5 offene Sitze. Zum Vergleich: Im gesamten Bereich Nordrhein gibt es fünf Niederlassungsmöglichkeiten. Mit anderen Worten: Es findet sich schon jetzt kein Kinderarzt, der bereit wäre, sich im Kreis Kleve niederzulassen.

Was kann getan werden, um die Ärzteversorgung vor Ort zu verbessern? Die KVNO hat bereits zwölf Fördersitze für Hausärzte im Kreis Kleve ausgeschrieben: 70.000 Euro werden für die Übernahme eines vollen Vertragsarztsitzes gezahlt. Nun will sich die KVNO auf die Kinderärzte fokussieren. Bördner hat mehre Trends ausgemacht: Immer mehr Frauen wollen als Vertragsärzte tätig werden, mehr Arztsitze werden in Teilzeit ausgeführt, immer mehr Ärzte streben ein Angestelltenverhältnis an und immer weniger Ärzte wollen aufs Land. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Betriebsstätten ab, und die Anzahl der Sitze pro Praxis zu.