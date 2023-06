Einsätze am Niederrhein Kleine Flächenbrände durch Zigaretten – Feuerwehr muss immer wieder ausrücken

Immer wieder sind die Feuerwehreinheiten im Kleverland in den vergangenen Tagen zu kleineren Flächenbränden gerufen worden. Die Böden sind durch die Hitze trocken, oft reicht nur ein Funke. Zum Teil müssen die Einsatzkräfte immer wieder zu den gleichen Stellen ausrücken. So wie die Feuerwehr Bedburg-Hau, die am Mittwoch zur Kreuzung Pfalzdorfer Straße und Uedemer Straße gerufen wurde. „Bereits mehrfach wurden wir zu Entstehungsbränden in den Kreuzungsbereich alarmiert“, sagen die Ehrenamtler. Beim Eintreffen war das Feuer dieses Mal bereits gelöscht, es wurden nur noch Nachlöscharbeiten vorgenommen. „Auslöser auch hier war eine Zigarette.“