Zehn Workshops : Hilfe für Ehrenamtliche bei Planung der Ferien

Niederrhein Das Bistum Münster bietet bis zu den Sommerferien digitale Workshops zu zehn verschiedenen Themen an. Es geht um die Frage „Planen oder stornieren?“, um Versicherungsschutz sowie Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten.

(RP) Was bringt der Sommer? Vielen Organisatoren von Ferienfreizeiten in den Kreisen Kleve und Wesel stehen unsichere Wochen bevor. Schon im zurückliegenden Jahr mussten viele Freizeiten aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, einige Teams vermittelten den Kindern und Jugendlichen Zuhause an einzelnen Tagen ein Gefühl von Sommerurlaub. Ob eine Durchführung in diesem Jahr möglich ist – die Entwicklung der Pandemiesituation ist nur schwer vorhersehbar, die Verunsicherung bei den Ehrenamtlichen deshalb groß. Die Abteilung Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bistum Münster bietet zusammen mit dem Team des Regionalbüros West in Xanten, das für den Niederrhein zuständig ist, Unterstützung an. Unter dem Motto „Ferienfreizeit wieder im Eimer?“ veranstalten sie bis zu den Sommerferien digitale Workshops zu zehn verschiedenen Themen.