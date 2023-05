Netz wird ausgebaut Klever On-Demand-Taxis fahren bald bis nach Keppeln

Fahrgäste können auf Abruf (englisch: „on demand“) über die kostenfreie Smartphone-App „KleveMobil“ ein Fahrzeug ordern. Dafür ist eine einmalige Registrierung notwendig. Dann stellt der Fahrgast eine Fahrtanfrage und erhält ein individuelles Angebot. Eine Nutzung ist immer dann möglich, wenn in der Nähe kein zeitnahes ÖPNV-Angebot existiert. Die so genannten virtuellen Haltepunkte werden ebenfalls in der App angezeigt. Es ist möglich, eine Fahrt bereits Tage im Voraus zu buchen. Bei einer Spontan-Buchung kommt ein KleveMobil jedoch auch innerhalb der nächsten halben Stunde. Look Busreisen betreut den Service.