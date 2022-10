Nachwuchs für die schnelle Hilfe im Notfall : Eigener Bedarf – Kreis Kleve bildet Notfallsanitäter aus

Fachbereichsleiter Jürgen Baetzen (2.v.r.) und Ausbildungsleiterin Heike Hendricks (l.) mit den Auszubildenden. Foto: Jürgen Baetzen

Kreis Kleve Nach Abschluss der Ausbildung haben die Notfallsanitäter die höchste nicht-ärztliche Qualifikation im Rettungsdienst. Was dann ihre Aufgaben sind.

(RP) Der Kreis Kleve bildet in diesem Jahr zehn Notfallsanitäter aus. Die jungen Erwachsenen haben am 1. Oktober ihre Ausbildung begonnen und wurden vorab zu einer Einführungsveranstaltung in die Kreisverwaltung eingeladen. Dort begrüßten der Leiter des Fachbereiches Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz beim Kreis Kleve, Jürgen Baetzen, und Ausbildungsleiterin Heike Hendricks die angehenden Auszubildenden Sophie Becker (Emmerich), Jan Bockrandt (Kevelaer), Daniel Boßmann-van Husen (Kleve), Johannes Engbroks (Weeze), Nele Göttler (Uedem), Florian Lamers (Kranenburg), Jacqueline Langenhuizen (Kevelaer), Julia Müller (Bocholt), Tamina Rous (Geldern) und Stefanie van Boekel (Weeze).

Notfallsanitäter sind Fachleute für die notfallmedizinische Versorgung akut erkrankter oder verletzter Menschen sowie für den Transport von Patienten. Bestandteile des Berufs sind medizinische, technische und psychologische Kenntnisse und deren Anwendung. Im Gegensatz zum Rettungsassistenten übernehmen sie auch selbstständig ärztliche Aufgaben und sichern so eine schnelle und effektive medizinische Hilfe in Notfällen.

Während der dreijährigen Ausbildung finden im Wechsel theoretischer Unterricht an einer Rettungsdienstschule und praktischer Unterricht in verschiedenen Kliniken sowie in den Rettungswachen des Kreises Kleve statt. Nach Abschluss der Ausbildung haben die Notfallsanitäter die höchste nicht-ärztliche Qualifikation im Rettungsdienst.

Durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis orientiert sich die Ausbildung konkret am Anforderungsprofil der künftigen beruflichen Tätigkeit. Die an der Akademie gelernte Theorie wird direkt in den Rettungswachen angewandt und vertieft.