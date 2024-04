„Ein Quantensprung“ So wichtig ist das Team der Verkehrsunfallaufnahme im Kreis Kleve

Im Jahr 2023 wurde das Klever VU-Team zu 78 Einsätzen gerufen. Bei 32 dieser 78 Unfälle haben Menschen ihr Leben verloren. Im eigenen Kreisgebiet rückte das Team im vergangenen Jahr 37 Mal aus und dokumentierte elf der insgesamt 20 Unfälle mit Todesfolge. Die restlichen Einsätze führten das Team aus Geldern in andere Regionen Nordrhein-Westfalens, denn es rückt immer dasjenige der 17 VU-Teams des Bundeslandes aus, das am schnellsten am Ort des Geschehens sein kann. So war die Einheit aus Geldern 2023 unter anderem auch in Borken, Wesel und in Steinfurt im Einsatz.