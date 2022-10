Unabhängig und kostenlos : Kreis Kleve bietet jetzt kommunale Pflegeberatung an

Kreis Kleve bietet jetzt kommunale Pflegeberatung an

Norbert Kuenen, Sabine Mingers und Joachim Hölscher beraten für den Kreis Kleve Betroffene sowie deren Angehörige in Sachen Pflege im Alter. Foto: Kreis Kleve

Kreis Kleve Der Kreis Kleve startet mit der kommunalen Pflegeberatung. Dabei handelt es sich um eine unabhängige, neutrale und kostenfreie Beratungsstelle rund um das Thema Pflege im Alter.

Die Mitarbeiter vermitteln Ansprechpartner, klären die individuelle Bedarfssituation und informieren zu verschiedenen Möglichkeiten, um die Versorgung sicherzustellen. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Hilfebedarf oder an deren Angehörige. Sie sollen mit Hilfe des Beratungsangebotes selbstbestimmt die Wahl für das beste Angebot für die persönliche Lebenssituation treffen. Ziel ist es, durch passende Hilfestellung einen möglichst langen Verbleib in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Die Einrichtung der kommunalen Pflegeberatung fußt auf einem Kreistagsbeschluss auf Grundlage eines entsprechenden Antrags der Listenverbindung im Kreistag.