Pilotprojekt im Kreis Kleve Gratis-Deutschlandticket im Tausch gegen Führerschein – so funktioniert es

Die Chipkarte wird einmalig ausgestellt und das Ticket ein Jahr lang monatlich automatisch verlängert. Es kann bundesweit in allen Verkehrsverbünden und bei allen Nahverkehrsunternehmen in Bussen, Straßen-, Stadt-, Untergrund- sowie S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpressen in der 2. Klasse eingesetzt werden. Optionale Zusatztickets sind nicht Bestandteil des Modellprojekts. Aktuell ist das „Deutschland-Ticket“ für 49 Euro pro Monat erhältlich. Bei Änderungen des Tarifs im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) wird der Preis an den gültigen Tarif angepasst. Nach einem Jahr läuft das Ticket aus. Eine Verlängerung auf eigene Kosten ist selbstverständlich möglich.