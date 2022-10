Experten beraten kostenlos : Kreis Kleve bietet Beratung erstmalig „Energietreff“ an

Kreis Kleve bietet Beratung erstmalig „Energietreff“ an

Kreis Kleve Das Themenspektrum der Reihe reicht von modernen Heizsystemen über Photovoltaik und Gebäudesanierung bis hin zu Energiesparen und Elektromobilität. Fachkundige Referenten stehen Rede und Antwort.

Die hohen Verbrauchspreise sowie steigende Kosten für Strom, Öl und besonders für Gas bereiten aktuell vielen Menschen Sorgen. Das Klimaschutzmanagement des Kreises Kleve bietet den Bürgern im Kreisgebiet die Möglichkeit, sich im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Energietreff Kreis Kleve“ kostenlos und unabhängig zu informieren. Das Angebot umfasst zudem eine Beratung bezüglich Sanierungs- und Einsparpotenzialen. Die Reihe mit insgesamt acht Veranstaltungen in verschiedenen Städten und Gemeinden beginnt am 17. November mit dem Thema „Heizen mit erneuerbaren Energien“ in Rees.