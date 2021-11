Kreis Kleve : Einsatz gegen die Gewalt an Frauen

Kreis Kleve Auch Caritas beteiligt sich an der landesweite Aktionswoche „Gegen Gewalt an Frauen”. Vom 22. bis zum 27. November gibt es Info-Veranstaltungen und Telefonaktionen für Hilfesuchende.

Frauen, die von Gewalt betroffen sind, haben in der kommenden Woche, vom 22. bis 26. November, die Möglichkeit, eine zentrale Telefonnummer in Kleve zu kontaktieren. Unter der Rufnummer 02821 857870 kann man Fachleute kontaktieren, an die man sich mit einem Anliegen wenden kann. Auch der Caritasverband Kleve beteiligt sich an der Telefonaktion der Runden Tische im Kreis Kleve für ein gewaltfreies Zuhause. So ist Erziehungs- und Familienberater Holger Brauer am kommenden Dienstag, 23. November, von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr zu erreichen.

Der kreisweite Runde Tisch für ein gewaltfreies Zuhause wurde 2018 gegründet. Den Runden Tisch Kleve gibt es bereits seit 1997, von Anfang an ist der Caritasverband Kleve Mitglied. Neben der kreisweiten Telefonaktion und einer großen Öffentlichkeitskampagne unter dem Motto „Dein Zuhause“ wandert in der kommenden Woche auch ein Infostand durch den Kreis Kleve. In Kleve macht dieser am Donnerstag, 25. November, von 17 bis 19.30 Uhr auf dem Koekkoekplatz Station, in Kranenburg ist der Infostand am Freitag, 26. November, von 11 bis 14 Uhr, auf dem Platz vor dem Rathaus der Grenzgemeinde zu finden. An beiden Tagen wird Holger Brauer für den Caritasverband Kleve vor Ort sein.