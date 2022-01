Wettbewerb gestartet : Beste Schülerzeitungen der Region gesucht

Kreis Kleve Bis zum 11. Februar können sich Schulen in mehreren Kategorien bewerben. Eine Fachjury ermittelt die Sieger in unterschiedlichen Kategorien.

Bis zum Einsendeschluss am 11. Februar können sich alle regelmäßig erscheinenden Schülerzeitungen der Region beteiligen und sich in den Wettbewerbskategorien „Klassen 5 bis 13“, „Grundschulen“ und „Förderschulen“ sowie in der Kategorie „Online-Zeitungen“ bewerben. Insgesamt warten Preise im Gesamtwert von 12.000 Euro auf die Teilnehmenden. Zusätzlich sind Sonderpreise für besonders gelungene Ideen wie herausragende Schwerpunktthemen oder besonders gutes Layout vorgesehen. Auch in diesem Wettbewerb gilt: Die Besten in den drei Hauptkategorien sind automatisch für den Schülerzeitungswettbewerb der Bundesländer nominiert.