Ferienangebote im Kreis Kleve : „Sommer wird zum Durchatmen gebraucht“

Freizeit- und Ferienaktivitäten sind im Kreis Kleve sehr beliebt. Nicht alle können in diesem Jahr in vollem Umfang durchgeführt werden. Der Kreis appelliert, auch kurzfristig noch Ferienspaß-Aktivitäten zu organisieren.

Kreis Kleve Mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder hat der Kreis Kleve beschlossen, Ferienangebote zusätzlich zu fördern. Familien mit geringem Einkommen können außerdem einen „Kinderfreizeitbonus“ beantragen.

Mit einstimmigen Beschlüssen ist der Jugendhilfeausschuss nun in die Sommerpause gegangen. Verabschiedet wurden zum Beispiel Kreiszuschüsse für das Berufsbildungszentrum Kleve, freiwillige Kreiszuschüsse für die Kitas St. Markus in Bedburg-Hau, St. Josef in Straelen und St. Jodokus in Uedem sowie Kreisbeihilfen für die Träger der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen.