Krieg in Europa : Kreis Kleve bereitet sich auf Ukraine-Flüchtlinge vor

CDU, SPD, Grüne, FDP und Offene Klever hatten am Sonntag gemeinsam zu einer Mahnwache vor Haus Koekkoek aufgerufen – Hunderte Menschen folgten. Am Abend wurde das Haus in den Farben der Ukraine samt einer Friedenstaube angestrahlt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve In der Kreisverwaltung hat eine entsprechende Arbeitsgruppe ihre Tätigkeit aufgenommen und mit vorbereitenden Planungen begonnen. Die Stadt Kleve hat ein Online-Portal freigeschaltet. Sirenen-Alarm wird vorerst ausgesetzt.

Zahlen des UNHCR Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) erklärte am Montag, mehr als 500.000 Menschen hätten das Land nach der russischen Invasion in die Ukraine bereits verlassen. An Kontrollposten an den Grenzen zu Polen, Ungarn, der Slowakei und dem Nicht-EU-Mitglied Moldau bildeten sich lange Schlangen von Autos und Bussen. Andere überquerten die Grenzen zu Fuß und schleppten dabei ihre Habseligkeiten aus dem Krieg in die Sicherheit der EU.

Seit Tagen gehen zahllose Menschen überall auf der Welt gegen den Einmarsch in die Ukraine auf die Straße. Von mutigen Demonstranten auf den Straßen Russlands über 100.000 in Berlin bis zu Hunderten vor dem Koekkoekplatz in Kleve. CDU , SPD, Grüne, FDP und Offene Klever hatten gemeinsam zu einer Mahnwache aufgerufen und ein starkes Signal gesetzt. Dort sprach am Sonntag auch Bürgermeister Wolfgang Gebing und kündigte an, die Verwaltung alle Vorbereitungen treffen zu lassen, kurzfristig ukrainische Flüchtlinge aufnehmen und beherbergen zu können. „Noch haben wir keine Kenntnis über die Größenordnung des Zustroms an Flüchtlingen, der möglicherweise auch der Stadt Kleve bevorsteht. Die Stadt Kleve wird die Aufnahme von Geflüchteten selbstverständlich nach Kräften unterstützen“, heißt es von der Stadt. Neben städtischen Gebäuden könne es notwendig werden, auch privaten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. „Um bestmöglich für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, fragen wir bereits jetzt die Bereitschaft ab, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.“ Das geht über ein Internet-Formular unter https://kleve.de/de/inhalt/ukraine/

Auch die Politik wird das Thema in den kommenden Wochen weiter beschäftigen. Zumindest bei der Aufnahme von Flüchtlingen deutet sich aber eine Einigkeit in der Parteienlandschaft an. Selbst die AfD, die sich in den vergangenen Jahren als Anti-Asyl-Partei profiliert hat und die Auffassung vertritt, Flüchtlinge sollten im jeweils nächstgelegenen sicheren Land Zuflucht suchen, stellt nun vor Ort entsprechende Anträge. Im Bundestag hatte die Partei am Sonntag dem Westen und der Bundesregierung noch eine Mitschuld am Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine gegeben.