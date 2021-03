Weil alle Termine ausgebucht waren : Kreis Kleve bekommt zusätzliche Dosen Astrazeneca

Kreis Kleve 3400 Impftermine mit dem Astrazeneca-Impfstoff waren für diese Woche innerhalb weniger Stunden ausgebucht. Nun hat das Land NRW eine zusätzliche Lieferung genehmigt.

Außerdem hat der Kreis Kleve am Montag frische Zahlen zur Impfquote veröffentlicht. Seit dem 8. Februar laufen im Impfzentrum des Kreises Kleve die Corona-Schutzimpfungen. Mittlerweile erfolgen dort sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen. In der Gruppe der Über-80-Jährigen gab es dort bislang 6906 Impfungen. Bei den priorisierten Berufsgruppen waren es insgesamt 5485 Impfungen. Die mobilen Teams impfen seit Ende Dezember in den Altenpflegeeinrichtungen. Dort gab es bislang insgesamt 13.286 Erst- und Zweitimpfungen. In Wohngemeinschaften erfolgten 114 Impfungen. Auch in den Kliniken im Kreisgebiet gab es bereits Erst- und Zweitimpfungen – insgesamt 3980 Impfdosen. Somit wurden bis zum 7. März im Kreis Kleve insgesamt 29.771 Impfdosen verimpft.