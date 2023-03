Bei Tempokontrolle aufgefallen Autofahrer war mit 2,7 Promille unterwegs

Die Polizei betont, dass eine Teilnahme am Straßenverkehr von gegenseitiger Rücksichtnahme und Verständnis lebt. Wer sich im Straßenverkehr an die Regeln halte, sorge damit für Sicherheit für sich selbst und für andere. Besonders schützenswert im Straßenverkehr seien Senioren und Kinder, so die Polizei.