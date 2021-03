Kreis Kleve : Ausfälle am Sonntag beim Niers-Express

Der Niersexpress am Klever Bahnhof. Am Sonntag, 14. März, kommt es auf der Linie zu Beeinträchtigungen. Foto: Matthias Grass

(RP) Aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn kommt es erneut zu Beeinträchtigungen auf der Linie RE 10 (Niers-Express). Darauf weist nun die Nordwestbahn hin. Am Sonntag, 14. März, werden die Züge ganztägig über Duisburg Hbf umgeleitet, am 25. und 26. März kommt es zu vereinzelten Umleitungen über Duisburg Hbf in den Abend-/Nachtstunden. Zusätzlich können die Haltestellen Meerbusch-Osterath und Düsseldorf Hbf nicht angefahren werden. Der Ersatzfahrplan ist ausschließlich auf der Internetseite der Nordwestbahn verfügbar. Die digitalen Auskunftsmedien konnten aufgrund der Kurzfristigkeit nicht mehr aktualisiert werden, wie es heißt. Die Nordwestbahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 01806 600 161 zu melden.