Kreis Kleve : Auch Niag von Streiks betroffen

Kreis Kleve Pendler im öffentlichen Nahverkehr müssen sich am Dienstag auf Einschränkungen gefasst machen. Wer im Nordkreis Kleve unterwegs ist, dürfte aber noch glimpflich davon kommen. An den Warnstreiks gibt es heftige Kritik.

Berufstätige und Schüler müssen am Dienstag in ganz NRW mit erheblichen Problemen auf dem Weg zur Arbeit und zum Unterricht rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem flächendeckenden und ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Viele Verkehrsunternehmen haben bereits den Bahnverkehr und große Teile des Busangebots gestrichen. Nicht von dem Ausstand betroffen sind die Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn und der anderen Eisenbahngesellschaften.

Auch die Niag ist von den Warnstreiks betroffen, wie das Verkehrsunternehmen nun mitteilte. Man rechne damit, dass durch den vorübergehenden Ausstand bis zu 30 Prozent der Verbindungen im Verkehrsgebiet der Niag und von Look betroffen sein werden. Der Großteil des Verkehrsangebots könne aber mit Hilfe der Schwesterngesellschaften Look und VSN sowie der von der Niag beauftragten Busunternehmen voraussichtlich bereitgestellt werden.

App Die VRR App ist die Auskunft für den Fahrplan im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Sie zeigt auch Verbindungen in angrenzende Verkehrsverbünde an und informiert über Verspätungen. Die App ist über Google Play und im Apple App Store verfügbar.

Dabei dürfte der Kreis Kleve aber deutlich glimpflicher davonkommen als die Nachbarkreise und -städte. Ein Großteil des öffentlichen Nahverkehrs werde hier durch Look bereitgestellt. Wenn es doch zu Ausfällen komme, dann auch eher im Süd- als im Nordkreis, heißt es von einem Unternehmenssprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Niag weist daraufhin, dass man zur Sicherheit auf der Niag-Internetseite oder per VRR-App vor Fahrtbeginn prüfen solle, ob und – falls ja – welche Verbindungen ausfallen.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie und dem Wunsch vieler Fahrgäste nach Abstand in den Fahrzeugen seien die Warnstreiks eine Herausforderung, wie es vom Verkehrsunternehmen heißt. Der Landkreistags-Präsident Reinhard Sager greift Verdi für den Zeitpunkt der Maßnahmen an. „Für die Warnstreiks noch vor der entscheidenden Verhandlungsrunde im Oktober fehlt mir jedes Verständnis. Sie passen nicht in die Corona-Zeit mit steigender Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und drohenden Pleiten“, sagte Sager der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Die Verdi-Forderung von 4,8 Prozent für alle Mitarbeiter nannte Sager völlig überzogen. „Das ist nicht drin.“