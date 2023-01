Kreis Kleve Arbeitslosigkeit steigt zum Jahresende leicht

Knapp 24.100 Arbeitnehmer sind in den Kreisen Wesel und Kleve arbeitslos gemeldet. Damit stieg die Quote der Arbeitslosigkeit leicht an. Dabei wirken sich, so die Arbeitsagentur, saisonale Einschränkungen aus. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,9 Prozent (Vorjahr 5,4).