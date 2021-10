Nach langen Wartezeiten : Appell der Zulassungsstelle – Nicht genutzte Termine absagen

Kreis Kleve Immer wieder kommt es vor, dass Menschen ihre Termine nicht wahrnehmen. Die Wartezeiten in den Zulassungsstellen des Kreises Kleve haben sich im Vergleich zum Sommer deutlich verkürzt.

Wie der Kreis Kleve erläutert, liegen sie in Kleve aktuell bei einem bis zwei Werktagen und in der Zulassungsstelle Geldern bei drei bis vier Werktagen. Trotzdem verzeichnet die Zulassungsstelle an beiden Standorten ein sehr hohes Kundenaufkommen.

„Umso ärgerlicher ist es, dass immer wieder gebuchte Termine ohne Absage nicht wahrgenommen werden“, so der Kreis Kleve, der alle Kunden um rechtzeitige Terminabsage bittet, wenn sich herausstellt, dass diese ihren Termin doch nicht benötigen. Frei gewordene Termine könnten dann kurzfristig an wartende Kunden vergeben werden. Zur Absage reiche eine kurze Benachrichtigung per E-Mail an zulassung@kreis-kleve.de. Für wartende Kunden lohne sich immer ein Blick ins Buchungsportal, da der Kreis Kleve dort auch kurzfristig freigewordene Termine bereitstelle, so der Kreis.