Protest gegen Reformpläne „Wo Apotheke draufsteht, muss auch ein Apotheker drin sein“

Apotheker Ulrich Schlotmann aber warnt: Durch die Pläne werde es für Kranke oder Pflegende zur reinen Glückssache, ob sie in einer Apotheke auch einen Apotheker antreffen. Das Gesetz habe sowohl für chronische als auch für akute Fälle nicht hinnehmbare Auswirkungen. „Wichtige Versorgungen würden in diesen Behelfsapotheken gar nicht mehr oder nur noch an einem Tag in der Woche stattfinden können. So zum Beispiel die Abgabe von starken Schmerzmitteln für Krebs-Patienten oder die Herstellung von dringend benötigten Arzneimitteln für Babys und Kinder“, sagt Schlotmann. „Wer die Qualitätsstandards bei der Beratung, Herstellung und Abgabe von Arzneimitteln in Apotheken durch Etablierung von Apotheken ohne Apotheker senkt, missachtet auch den vorbeugenden Verbraucherschutz zum Nachteil von Patientinnen und Patienten. Somit ist ein solches Gesetz sogar fahrlässig“, sagt Schlotmann.