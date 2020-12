Verabschiedung : Barbara Nickesen geht in Ruhestand

Von links: Nachfolger Manrico Preissel, Dennis Kodelka, die scheidende AOk-Regionaldirektorin Barbara Nickesen und Rolf Buchwitz. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Klaus-Dieter Stade

Kreis Kleve/Kreis Wesel Nach 42 Jahren nimmt die Regionaldirektorin bei der AOK Abschied. Sie leitete ein Unternehmen mit mehr als 300 Beschäftigten, rund 177.000 Versicherten und 10.300 Firmenkunden. Ihre Nachfolge tritt Manrico Preissel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am 31. Dezember verabschiedet sich Barbara Nickesen nicht nur vom alten Jahr, sondern auch von der AOK. Die 61-jährige Chefin der AOK-Regionaldirektion Kreis Kleve – Kreis Wesel geht nach mehr als 42-jähriger Tätigkeit für das Unternehmen in den Ruhestand.

Die Gocherin hatte im August 1978 ihre Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten bei der AOK begonnen und mit der ersten und zweiten Verwaltungsprüfung abgeschlossen. 1996 wurde sie neben dem damaligen Regionaldirektor Hans-Werner Stratmann zur Vize-Chefin der AOK im Kreis Kleve ernannt. Zum 1.1.2000 übernahm sie die Nachfolge des Regionaldirektors.

In den zwei Jahrzehnten, in denen Barbara Nickesen als Regionaldirektorin tätig war, konnte sich die AOK als Marktführer in der Region behaupten und einen stetigen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Die AOK-Chefin setzte sich intensiv für die Optimierung der Serviceangebote und für die Gesundheitsvorsorge sowie für die medizinische Versorgung der Versicherten ein.

Gemeinsam mit Kurt Otten, dem ehemaligen Geschäftsführer von Allround Sports, gründete Barbara Nickesen 2013 das Gesundheitsnetzwerk Niederrhein, um den Wissenstransfer und das Zusammenwirken der in der Gesundheitsbranche tätigen Institutionen zu stärken. Im Jahr 2014 wurden die AOK-Regionaldirektionen Kreis Kleve und Kreis Wesel zusammengelegt. Von da an leitete Barbara Nickesen ein Unternehmen mit mehr als 300 Beschäftigten, rund 177.000 Versicherten und 10.300 Firmenkunden in den beiden Kreisgebieten.

Rolf Buchwitz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der AOK Rheinland/Hamburg, dankte der scheidenden Regionaldirektorin für ihr unermüdliches Engagement, das zum Erfolg der AOK Rheinland/Hamburg beigetragen habe.