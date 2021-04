Jetzt im Kreis Kleve anmelden : AOK-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ startet am 1. Mai

KREIS KLEVE Bis zum 31. August sind Berufstätige dazu aufgerufen, an mindestens 20 Tagen ihren Arbeitsweg mit dem Rad zurückzulegen. Teilnehmenden haben die Chance, Preise zu gewinnen.

(RP) Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und AOK Rheinland/Hamburg wollen in diesem Sommer wieder hunderttausende Beschäftigte zum Radfahren motivieren. Die Gemeinschaftsaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ startet am 1. Mai. Bis zum 31. August sind Berufstätige dazu aufgerufen, an mindestens 20 Tagen ihren Arbeitsweg mit dem Rad zurückzulegen. Alle Teilnehmenden, die in den vier Monaten 20 oder mehr Kreuze in ihrem Aktionskalender machen können, haben die Chance, Preise zu gewinnen. Eine Teilnahme ist als Einzel-Fahrer oder im Team möglich. Firmen können mehrere Teams bilden.