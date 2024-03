Nach Sonnen-Wochenende Amtliche Warnung vor Dauerregen ab Montag im Kreis Kleve

Die Menschen am Niederrhein haben es sichtlich genossen, das frühlingshafte Wetter mit einigen Sonnenstunden am Wochenende. So strömten zum Beispiel Tausende Besucher auf den Klever Ostermarkt. Aber auch Parks, Wälder und Innenstädte waren schon wieder voller Leben. Schleierwolken am Sonntagnachmittag kündigten es jedoch bereits an: Zu Beginn der Woche gibt es einen Wetterumschwung. Und zwar einen deutlichen.