Verkehrbefragung Kreis Kleve Am Auto führt kein Weg vorbei

Regelmäßig ist in den politischen Gremien des Kreises Kleve von der ÖPNV-Offensive zu hören. Es soll in Zukunft mehr Alternativen zum motorisierten Individualverkehr geben. Dafür gibt es mehr (Express-)Buslinien, einen On-Demand-Verkehr, der Niersexpress wurde für viel Geld saniert. Die Fahrgastzahlen der Buslinien und des On-Demand-Verkehrs, die katastrophalen Zuverlässigkeitsdefizite des Niersexpress in den vergangenen Monaten und auch Auswertungen von Verkaufszahlen des 9-Euro-Tickets im vergangenen Jahr zeigen jedoch: Im Kreis Kleve ist das Auto das Hauptverkehrsmittel. Das unterstreicht auch eine Erhebung durch das Ingenieurbüro Helmert aus Aachen, die im vergangenen Sommer durchgeführt und kürzlich im Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung des Kreises Kleve vorgestellt wurde.