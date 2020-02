Kostenpflichtiger Inhalt: Bergfreunde im Kreis Kleve : Alpenverein holt die Berge ins Kleverland

Ingo Schankweiler ist der Vorsitzende des Alpenvereins. Für die RP hat er mal den Rucksack aufgesetzt und die Stöcke in die Hand genommen. Foto: Anja Settnik

Kreis Kleve Kein Verein in Deutschland ist in den vergangenen Jahren prozentual so stark gewachsen wie der Alpenverein. Auch die Klever Bergfreunde haben 15 Jahre nach ihrer Gründung schon 1100 Mitglieder.