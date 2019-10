Kleve : Mehr Lehrstellen – weniger Bewerber

Barbara Ossyra, die Leiterin der Arbeitsagentur Wesel, stellte die Ergebnisse der Regionalen Ausbildungskonferenz vor.

Kreis Kleve Viele Betriebe im Kleverland schaffen verstärkt Ausbildungsplätze, um so an Fachkräfte zu gelangen. Doch Firmen und Bewerber finden nicht immer zusammen. Deswegen ist jetzt die so genannte Nachvermittlungsaktion gestartet.

Die Bemühungen der Unternehmen, durch engagierte Ausbildung im eigenen Betrieb dem drohenden Fachkräftemangel frühzeitig entgegenzuwirken, zeigen auf dem regionalen Ausbildungsmarkt Wirkung: Das betriebliche Lehrstellenangebot ist im laufenden Jahr weiter gestiegen. Dem steht ein Rückgang der Bewerberzahl gegenüber. Aktuell stehen den insgesamt 9383 Bewerbern in der Region 8067 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Um möglichst viele angebotene betriebliche Ausbildungsplätze zu besetzen und den aktuell noch unversorgten Bewerbern ein passendes Angebot unterbreiten zu können, bieten die Agenturen für Arbeit in Duisburg und Wesel, die Jobcenter der Region, die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Handwerkskammer individuelle Nachvermittlungsgespräche an.

Am Mittwoch tagte bei der IHK in Duisburg die Regionale Ausbildungskonferenz. Sie legte die Eckpunkte der so genannten Nachvermittlungsaktion fest. Dabei stellten die Teilnehmer fest, dass es für die Ausbildungsbetriebe zunehmend schwieriger wird, die von ihnen angebotenen Stellen zu besetzen. Besonders betroffen sind kleinere und mittlere Unternehmen. Sorge bereitet den Konferenzmitgliedern vor dem Hintergrund der aktuellen Fachkräftediskussion die im Vergleich zum Vorjahr höhere Zahl der im Herbst noch unbesetzten betrieblichen Ausbildungsstellen – 799 zum Stand 30. September.

Info Die Regionale Ausbildungskonferenz Mitglieder Agenturen für Arbeit Duisburg und Wesel, Jobcenter Duisburg, Kreis Wesel und Kreis Kleve, Berufskollegs, Gewerkschaftsbund, Industriegewerkschaft Metall, Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein, Apothekerkammer Nordrhein, Regionalagentur NiederRhein, Handwerkskammer Düsseldorf sowie Kreishandwerkerschaften und Niederrheinischen IHK.

Doch auch im Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt bestehen noch Chancen: für Jugendliche, die ersehnte Lehrstelle zu finden, für Unternehmen, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Um Angebot und Nachfrage auf dem regionalen Ausbildungsmarkt möglichst umfassend zusammenzuführen, bieten die teilnehmenden Institutionen seit Oktober individuelle Nachvermittlungsgespräche an. Dabei lautet der Appell an die Unternehmen, freie Lehrstellen weiter anzubieten, den Agenturen für Arbeit zu melden sowie auch Bewerbern Chancen einzuräumen, die vielleicht nicht umfassend die erwarteten Qualifikationen, jedoch Motivation und Talent mitbringen. Die so genannten Konsenspartner unterstützen Auszubildende und Betriebe auch während der Ausbildung mit Angeboten wie die „assistierte Ausbildung“ oder „ausbildungsbegleitende Hilfen“.

„Jugendliche, die noch keine Lehrstelle gefunden haben, sollten sich schnell an die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit wenden und die Chancen der gemeinsamen Nachvermittlungsaktion nutzen. Es ist auch jetzt noch möglich, erfolgreich in Ausbildung einzusteigen. Die Chancen steigen, je flexibler ein Bewerber ist. Wenn es mit dem Wunschberuf nicht klappt, sollten auch Alternativen geprüft werden“, sagt Barbara Ossyra, die Leiterin der auch für den Kreis Kleve zuständigen Agentur für Arbeit in Wesel.