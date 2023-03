Elterntaxi ist tabu Aktion für mehr Gesundheit und Klimaschutz an Grundschulen

Zum Hintergrund: Kinder bewegen sich in Deutschland zu wenig – und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Die Folgen können Übergewicht, Haltungsschwächen und gesundheitliche Störungen sein. Ziel der Aktion soll es sein, Kinder zu einer täglichen Einheit an Bewegung zu motivieren. Auch der Stolz, den Weg zur Schule alleine gemeistert zu haben, soll Grundschulkinder weiter motivieren. Und vielleicht spart das Ganze sogar noch Zeit: Der Stau und das Verkehrschaos vor der Schule sollen so reduziert werden bzw. entfallen. Für Eltern würde so der Stress am Morgen an der Haustür enden.