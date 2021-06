Corona im Kreis Kleve : Impfzentrum vergibt ab Mittwoch wieder Termine

Der Impfstoff ist dieser Tage begehrt – bis Anfang Juli gibt es im Impfzentrum des Kreises Kleve rund 4850 Termine für Erstimpfungen. Die werden allerdings wieder mit Priorisierung vergeben. Foto: dpa/Fabian Sommer

Kreis Kleve Niedrige Inzidenz, kaum Neuinfektionen, Lockerungen an allen Orten. Ist die Pandemie im Kreis Kleve überstanden? Wie hart uns eine vierte Welle trifft, hängt auch von den Impfungen ab. Knapp 5000 neue Termine bis Anfang Juli.

Das Land NRW stellt den Impfzentren wieder Corona-Impfstoff für Erstimpfungen zur Verfügung. Die Impfungen des Impfzentrums Kreis Kleve starten am Freitag in Kalkar und am Samstag in Geldern. Bis zum 27. Juni stehen dem Impfzentrum des Kreis Kleve rund 1700 Impfdosen des Herstellers Biontech/Pfizer zur Verfügung, in der kommenden Woche bis zum 4. Juli sind es noch einmal rund 3150.

Obwohl die Impf-Priorisierungen eigentlich aufgehoben sind, hält das Land NRW für die Impfungen im Impfzentrum nun vorerst doch an einer Priorisierung fest. Impfberechtigt sind demnach Personen ab 60 Jahren, Personen mit Vorerkrankungen, die das Risiko für einen schweren Erkrankungsverlauf erhöhen (der Nachweis der Vorerkrankung erfolgt über eine formlose Bescheinigung des behandelnden Arztes, die zum Impfzentrum mitzubringen ist), Beschäftigte in Krankenhäusern, Beschäftigte in (teil-)stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Werkstätten für Menschen mit Behinderung sowie Wahlhelfer der Städte und Gemeinden für die Bundestagswahl.

Zur Impfung der Wahlhelfer läuft aktuell die Abstimmung mit den Städten und Gemeinden. Der Kreis Kleve will in den kommenden Tagen darüber informieren, wie die Wahlhelfer ihren Impftermin buchen können. Die weiteren genannten Personengruppen können ab Mittwoch, 23. Juni, 8 Uhr, Termine buchen. Die Reservierung erfolgt ausschließlich über die Buchungsportale der Kassenärztlichen Vereinigung: www.116117.de sowie telefonisch über die Rufnummer 0800 116 117 01.

Der Kreis Kleve hat unterdessen am Montag eine 7-Tage-Inzidenz von 7,0 gemeldet. Im Vergleich mit den dreistelligen Werten, die noch im März verzeichnet wurden, wirkt das verschwindend gering. Ist die Pandemie vorbei? Ein Blick weiter in die Vergangenheit rückt das Bild zurecht: Vor ziemlich genau einem Jahr, am 22. Juni 2020, lag die Inzidenz im Kreis Kleve bei 5,8. Also praktisch identisch. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Derzeit sind es vier, am 22. Juni vergangenen Jahres ware es einer. Auch hier sind die Zahlen also sehr ähnlich.

Was folgte, haben alle miterlebt: in die Höhe schnellende Werte, dritte Welle, Lockdown und Ausgangssperre. Könnte uns das erneut treffen? Folgt also auf den Sommer der neuen Freiheit ein Winter der alten Beschränkungen? Für Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, steht fest, dass es spätestens im Herbst eine vierte Welle geben wird. „Wie groß sie ausfallen wird, hängt vom Impferfolg und der Höhe der Inzidenzen am Ende des Sommers ab“, sagt er. Vermieden werde müsse ein Szenario, bei dem ein Teil der Bevölkerung erst im Herbst bei direkter Konfrontation mit der Virusgefahr wieder ans Impfen denkt: „Dann bekommen wir ein logistisches Problem.“

Wie viele Menschen sich bis zum Herbst und der drohenden vierten Welle impfen lassen, hängt auch vom verfügbaren Impfstoff ab. Wie berichtet, hat der im April von manch einem Beobachter ausgerufene Impfturbo spätestens Ende Mai praktisch eine Vollbremsung hingelegt. Umso wichtiger also, dass es nun weitergeht. Wie aber sehen die bisherigen Impfzahlen im Kreis Kleve aus? Daten der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein zufolge haben (Stand: 21. Juni) 150.741 Menschen im Kreis Kleve eine Erstimpfung erhalten. Legt man eine Bevölkerung von 312.465 Einwohnern zu Grunde, entspricht das einer Quote von 48,24 Prozent. Damit liegt der Kreis Kleve unter der landesweiten Impfquote von 53,2 Prozent. Vollständig geimpft sind im Kreis Kleve 91.657 Menschen, das entspricht 29,33 Prozent. Landesweit sind es 33 Prozent.

In anderen Ländern, etwa Portugal und Großbritannien, sorgt derzeit die zuerst in Indien aufgetretene Delta-Variante des Coronavirus für hohe Infektionszahlen. Das ist im Kreis Kleve noch nicht zu beobachten, auch nicht im Ansatz. In der vergangenen Woche wurde bei einem Indexfall im Kreis Kleve die Delta-Mutation des Coronavirus nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um einen Reiserückkehrer, wie es vom Kreis heißt. Die Person befindet sich seit dem 16. Juni in Quarantäne – gleiches gilt für die Haushaltskontakte und eine enge Kontaktperson. Die durchgeführten Corona-Testungen waren alle negativ.

Bei der Frage, wie der Kreis Kleve bisher durch die Corona-Pandemie gekommen ist, hilft auch ein Blick auf die Sterblichkeitszahlen. Die sind unter anderem im aktuellen AOK-Gesundheitsreport ausgewertet, der unserer Redaktion vorliegt. Zu Grunde gelegt hat die Krankenkasse dafür Daten zwischen Februar 2020 und dem 10. Mai dieses Jahres. Demnach gibt es im Kreis Kleve 60 Sterbefälle auf 100.000 Einwohner. Damit liegt unsere Region am unteren Ende der Tabelle: Nur im Kreis Wesel (56), in Leverkusen (55) und im Rheinischen-Bergischen Kreis (45) wurden weniger Todesfälle verzeichnet. Spitzenreiter sind Oberhausen (156), der Kreis Heinsberg (145) und Remscheid (135).