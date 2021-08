Schule im Kreis Kleve : 2840 Erstklässler werden kreisweit eingeschult

In diesem Jahr werden wieder mehr Kinder in den Grundschulen des Kreises eingeschult. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Kreis Kleve Während kreisweit die Zahlen von 2013 bis 2017 zwischen 2600 und 2650 lagen, machen sie seit 2018 einen deutlichen Sprung nach oben bis in diesem Jahr auf 2840 Kinder.

Weiterhin hohe Erstklässler-Zahlen an den kreisweit 51 Grundschulen meldet der Kreis Kleve. Außerdem wachsen die Bevölkerungszahlen zwar moderat, aber stetig, so Ruth Keuken, Sprecherein des Kreises Kleve. Der Kreis bleibt also Zuzugsgebiet. „Dies zeigt sich auch an der Entwicklung der Zahlen der Erstklässler, die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind. 2.935 Kinder sind es, die sich aktuell auf ihre Einschulung freuen – das ist ein ,neues Rekordhoch’“, so Keuken. Im Jahr zuvor waren 2.761, zwei Jahre zuvor insgesamt 2.840 Kinder eingeschult worden.