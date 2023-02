Zahlen im Kreis Kleve 2023 beginnt typisch mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit

„Im Januar steigt die Arbeitslosigkeit üblicherweise an, die aktuelle Entwicklung entspricht der Jahreszeit. Auch wenn die Temperaturen bislang eher mild waren, führen diese dennoch zu Einschränkungen bei den witterungsabhängigen Berufen. Das auslaufende Weihnachtsgeschäft hat sich ebenfalls bemerkbar gemacht. Aus einer Beschäftigung im Handel haben sich im zurückliegenden Monat in den Kreisen Wesel und Kleve über 300 Personen arbeitslos gemeldet. Dazu kommt, dass auch in anderen Branchen befristete Verträge häufig zum Jahresende auslaufen. Einstellungen von arbeitslosen Menschen erfolgten in den zurückliegenden Wochen eher verhalten, hier hoffe ich auf das Frühjahr, wenn der grundsätzlich stabile Arbeitsmarkt wieder etwas Fahrt aufnimmt“, so Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel.