Rückblick 2019 : 17 Termine für Senioren im Kreis mit 4000 Gästen

Kreis Kleve Reihe der Seniorenveranstaltungen im Kreis kam 2019 wieder gut an. Musik, Humor und Geselligkeit stehen bei Älteren hoch im Kurs.

(RP) Acht Veranstaltungsorte im Kreisgebiet, 17 unterhaltsame Nachmittage, rund 4000 begeisterte Gäste: So könnte ein kurzes Fazit der Seniorenveranstaltungen des Kreises Kleve gezogen werden. Im zweijährigen Rhythmus lädt der Kreis Kleve alle Senioren im Kreisgebiet zu einem informativen und kurzweiligen Nachmittag ein. Vor wenigen Tagen setzten nun die drei Veranstaltungstage im Bürgerhaus in Rees den Schlusspunkt der 2018/2019er Reihe. Die unverändert hohen, teilweise sogar gestiegenen Anmeldezahlen zeigen eines ganz deutlich: Die Seniorenveranstaltungen des Kreises Kleve finden ihre begeisterte Zielgruppe. Rund 4000 Senioren folgten der Einladung von Landrat Wolfgang Spreen. Neben Rees waren auch Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Issum, Rheurdt, Uedem, Wallfahrtsstadt Kevelaer und Weeze gastgebende Veranstaltungsorte. Eingeladen wurden alle, die älter als 65 Jahre sind.