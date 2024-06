Kandidat aus dem Rennen Mehrheit im Kreis Höxter stimmt bei Bürgerentscheid gegen Nationalpark

Wo entsteht der zweite Nationalpark in Nordrhein-Westfalen? Während eine Initiative im Kreis Kleve Stimmen sammelt, um ein Bürgerbegehren in die Wege zu leiten, ist andernorts die Entscheidung gefallen: Nach Auszählung der gültigen Stimmen steht das Ergebnis des Bürgerentscheids im Kreis Höxter fest. Eine Mehrheit von 66,3 Prozent der Bürger hat mit Nein gestimmt. Darüber informierte der Kreis Höxter am Freitag.