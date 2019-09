Kreis Kleve : Kreis hilft Alleinerziehenden weiter

Viktor Kämmerers Projekt soll verlängert werden. Foto: Kreis Kleve

Kreis Kleve Viktor Kämmerers Projekt „EFUS“ hat noch Geld übrig und wird verlängert.

Von Anja Settnik

(nik) Es war für viele Kreistagsmitglieder eine Überraschung, als Landrat Wolfgang Spreen vor zwei Jahren gleich mehrere soziale Projekte empfahl, von denen eines „EFUS“ war. Die Idee „Einelternfamilien fördern und stärken“ kam nicht nur bei der Politik, sondern offenbar auch bei den Adressaten gut an. Wobei Viktor Kämmerer, der mit dem Projekt betraute frühere AWO-Geschäftsführer, offensichtlich gut gehaushaltet hat: Es ist noch Geld übrig (im Haushalt stand für 2018 und 2019 jeweils eine Million Euro), das in diesem und dem kommenden Jahr ausgegeben werden kann. Dazu muss man wissen, dass das Projekt erst im Mai 2018 gestartet war, so dass eine nicht verbrauchte Geldsumme ins Jahr 2019 geschoben werden konnte.

In der jüngsten Sitzung des Kreistags stellte Kämmerer vor, was bisher unternommen wurde: Es habe rund 500 Anfragen gegeben, 413 seien abgeschlossen, 71 noch in Bearbeitung, für die übrigen gebe es Termine. Wenigen Ratsuchenden konnte nicht geholfen werden, weil sie entweder nicht alleinstehend waren oder nicht im Kreisgebiet lebten. Wie erwartet waren es ganz überwiegend weibliche Einelternfamilien, die sich an Kämmerer wandten; nur sieben Prozent Männer wandten sich an EFUS.

„Zuerst gab es das Problem, dass die Alleinstehenden aus dem Südkreis ein Problem hatten, zu uns nach Kleve zu kommen“, berichtete Kämmerer. Deshalb stellte der AWO-Kreisverband in Geldern ein Büro zur Verfügung, das zweimal in der Woche für Ratsuchende aus dem Süden geöffnet ist. Zusätzlich fährt ein EFUS-Mobil alle übrigen 14 Kommunen des Kreises an. Die Elternteile sind meist Bezieher von Arbeitslosengeld II, einige sehr junge Mütter hatten noch gar keinen Beruf, auch Migrantinnen, die sich wegen mangelnder Sprachkenntnisse kaum selbst helfen können, sind darunter. Im Durchschnitt gehören zwei Kinder zu den betroffenen Familien.