Kreis Kleve : Krankenstand in NRW: Kreis über Landesdurchschnitt

Kreis Kleve In Nordrhein-Westfalen war jede Erwerbsperson im letzten Jahr durchschnittlich 15,8 Tage krankgeschrieben. Das geht aus den Vorab-Daten des Gesundheitsreports 2019 der Techniker Krankenkasse (TK) hervor.

Der Kreis Kleve liegt mit 15,9 Tagen leicht über dem Landesdurchschnitt. Am obersten Ende der Skala liegt mit 21,8 Fehltagen pro Kopf Gelsenkirchen, am untersten Bonn mit zwölf Tagen. Wie in den Vorjahren haben Beschäftigte in Verwaltungsstädten wie Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster die wenigsten Fehlzeiten - Arbeitnehmer im Ruhrgebiet die meisten. Barbara Steffens, Leiterin der TK Landesvertretung in NRW: „Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt. Viele checken schon ihre Mails, bevor sie das Büro erreichen und auch nach dem Feierabend sind sie noch online. Arbeitgeber stehen vor neuen Herausforderungen, wenn es darum geht, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu schützen. Es ist wichtig, dass beide Seiten an einem Konzept arbeiten, das gesündere Arbeitsbedingungen und Entlastung schafft“. Ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement ist dafür wichtig. Die TK hilft Unternehmen dabei, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung zu entwickeln und umzusetzen.