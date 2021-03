Kostenpflichtiger Inhalt: Spezieller Truck in Kleve : Wie Ärzte an echten Körperteilen Operationen lernen

Im Truck vor dem Klever St.-Antonius-Hospital konnten die Ärzte unter realen Bedingungen an Humanpräparaten üben. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve In einem speziellen OP-Truck hatten Ärzte des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums die Möglichkeit, Eingriffe zu lernen und trainieren. Das Besondere daran: Sie arbeiten nicht mit künstlichen Modellen, sondern mit Humanpräparaten. Wie das Mobile Lab funktioniert.

Die Ärzte des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums sind konzentriert bei der Sache, als sie mit der Kamera durch den Fuß wandern. Gerade wird eine Arthroskopie durchgeführt, nebenan wird der Eingriff bei einem Knie gemacht. Wer die Operation sicher beherrscht, für den ist sie Alltagsgeschäft. Das Besondere an den Eingriffen heute: Sie finden nicht im üblichen OP-Saal des Klever Krankenhauses statt, sondern in einem speziell ausgestatteten Lkw davor. Und Fuß wie Knie sind zwar echt, aber leblos – es sind Humanpräparate.

„Fortbildungen sind in Corona-Zeiten schwierig geworden. Und manche Dinge lassen sich in Internet-Meetings nicht lernen“, sagt Sebastian Gehrmann, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Aber Techniken und Implantate entwickeln sich immer weiter, der Umgang mit ihnen muss trainiert werden. „Darum ist ein Hands-On-Training wichtig für uns“, sagt der Chefarzt. Also: Hand anlegen ans menschliche Original, nicht an Modelle aus Kunststoff. Auch für Assistenzärzte eine wichtige Möglichkeit, Erfahrung in der Praxis zu sammeln. „Dass wir Eingriffe an Leichenteilen üben, ist in bestimmten Fällen sogar vorgeschrieben“, sagt Gehrmann.

An den Operationstischen steht dabei das gesamte Team, wie im Ernstfall. „Die Zusammenarbeit funktioniert nur im Team. Egal, ob man die Operation leitet oder ob man als Springer dafür sorgt, dass unsere hochspezialisierten Teile da sind, wo wir sie brauchen“, sagt er. Für das medizinische Personal fühlt es sich im Truck fast genau so an wie im Operationssaal. Bei einer Arthroskopie sind die Blicke auf einen großen Bildschirm gerichtet. Mit einer eingeführten Kamera können die Ärzte sehen, was während des Eingriffs im Körper passiert. Normalerweise ist dafür auch das Licht im Saal gedimmt – damit das Bild bestmöglich interpretiert werden kann. Und auch Chefarzt Gehrmann wird gleich noch an den Tisch treten, und zeigen, wie operative Zugänge am Handgelenk gelegt werden.

Chefarzt Sebastian Gehrmann mit dem Leitenden Oberarzt Thomas Bertrams, Leiter des Endoprothetikzentrums am Katholischen Karl-Leisner-Klinikum (von links). Foto: Markus van Offern (mvo)

Der mobile Operationssaal im Lkw, auch Mobile Lab genannt, wird von der Firma Arthrex betrieben. Mit dem Truck fährt das Unternehmen zu Kliniken in ganz Deutschland. Die Humanpräparate, an denen operiert wird, kommen aus den USA. Dort ist der Handel mit Körperspenden durch sogenannte Body Broker erlaubt. In Kleve waren es Hand, Knie, Schulter und Fuß. „Wir können die Technik im OP unter reellen Bedingungen nachstellen, mit der gleichen Hardware, den gleichen Instrumenten“, sagt Antje Wünscher, Koordinatorin und Instruktorin bei Arthrex. Im Truck sind auch Dinge möglich, für die bei einer Operation am lebenden Patienten die Zeit fehlen würde, erklärt sie. Ein Kamera-Rundgang im Knie etwa. Und Fehler, die möglicherweise beim Eingriff an Humanpräparaten im Truck gemacht werden, bleiben in den Operationen später dann aus. Übung macht eben den Meister.