Start in die Session : Thomas, der Mitreißende regiert in Kranenburg

Kranenburg Bei der Kür wurde Karneval vom Feinsten gefeiert. Funkenmariechen Yasmin begleitet den neuen Kranenburger Prinzen durch die Session.

Ja, so muss Karneval sein. 22.25 Uhr und das Kranenburger Bürgerhaus bebt. Die Gäste stehen auf Tischen und Stühlen oder einfach nur jubelnd in dem Gute-Laune-Tempel. Hier zieht ein Mann ein, der sich seinen Traum erfüllt: Nur noch ein paar Minuten, dann ist er dort angekommen, wo seit drei Jahren sein Ziel ist. Thomas Peters ist auf dem Weg zu seiner Proklamation. Mit ihm ziehen der Spielmannszug Asperden, zahlreiche Tanzmariechen, 24 gestandene Gardisten und seine Adjutanten Patrick Reimer und Thomas Janssen ein. Es ist alles hier, was für einen rauschenden Sessionsauftakt gebraucht wird, der so lange auf sich warten ließ.

Das Bürgerhaus ist das Wohnzimmer des Kranenburger Karnevals. Thomas Peters steht auf der Bühne. In der ersten Reihe, genau in der Mitte und im Rampenlicht. Es ist der Höhepunkt des Abends. Auf der Bühne empfangen ihn drei Menschen, deren Unterstützung jeder Prinz in der fünften Jahreszeit gut gebrauchen kann. Pfarrer Jörg Monier, Bürgermeister Ferdi Böhmer und Krunekroane-Vereinsvorsitzender Ulrich Vervoorts. Auch für Böhmer ist es ein besonderer Tag: „Noch keine drei Stunden, und das Haus tobt. Was auch zu meinem Credo passt ‘nicht lamentieren, sondern feiern‘.“ Böhmer überreicht das Zepter an Thomas Peters und proklamiert ihn zum Oberhaupt der Kranenburger Narren. Sein Name in der fünften Jahreszeit ist: Prinz Thomas, der Mitreißende. Zusammen mit Funkenmariechen Yasmin Berns führt er die Krunekroane durch die Session. Der Prinz in Amt und Würden verspricht nichts, was er nicht halten kann: „Ich will den Saal hier auf links ziehen.“ Er hatte es bereits geschafft.