Kirmes in Kranenburg : Kranenburgs Kirmes wagt den Neustart

Das Kranenburger Kirmeskomitee hat in den vergangenen Monaten ein aufwendiges Programm für den Jahrmarkt geschmiedet. Foto: Bianca Planken

Ab dem 9. August feiert die Gemeinde vier Tage. Die Veranstalter setzen auf neue Ideen mit niederrheinischem Flair.

Von Maarten Oversteegen

Die Kirmes in Kranenburg blickt auf beschwerliche Jahre zurück. „Die Besucherzahlen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Schließlich geben die Bürger nur einmal im Monat Geld aus“, sagt Joachim Jansen. Er ist Mitglied des neunköpfigen Teams des Kranenburger Kirmeskomitees, das sich erst im vergangenen Jahr gegründet hat. Zum Hintergrund: Bisher fand der Rummel in der Grenzstadt immer an Pfingsten statt, daher meist im gleichen Monat wie der traditionelle Stüppkesmarkt oder das Märchenfestival der Gemeinde. Zudem seien viele potentielle Gäste über die Pfingsttage im Urlaub, erklären die Veranstalter. Durch die mäßigen Besucherzahlen sei es auch zunehmend herausfordernd gewesen, attraktive Fahrgeschäfte anzuwerben. „Mit dieser Konkurrenz konnte die Kirmes nicht mithalten. Mitunter war das ein Trauerspiel. Nun aber sind wir wieder guter Dinge und voller Tatendrang“, sagt Mitveranstalter Thijs Jansen.

Die diesjährige Kranenburger Kirmes findet vom Freitag, 9. August bis zum darauffolgenden Montag auf dem Kirmesplatz am Waschwall statt. Los geht es am Freitagabend um 19 Uhr. Dann eröffnet Bürgermeister Günter Steins den Jahrmarkt mit Böllerschüssen und dem Fassanstich. Zudem wird im Zuge dessen ein Kirmespokalschießen organisiert. Weiter geht es am Samstag ab 14 Uhr mit dem Kirmes-Betrieb unter dem Motto „Kranenburg trifft Jedermann“. Auf dem Programm steht ein Auftritt der Band „New Leaf“ und ein Wettkampf um die Würde des Klumpenkönigs. „Wir haben alles, was eine gute Kirmes in der heutigen Zeit braucht, vor allem einen passenden Mix“, sagt Joachim Janßen. Als Festwirt tritt in diesem Jahr der Niederländer Sascha Pouwels, Betreiber der Gaststätte „Zum Löwen“, in Erscheinung. „Zuletzt hat es bei unserer Kirmes sicherlich auch an der schwachen Kommunikation von und mit dem bisherigen Festwirt gekrankt“, sagt Janßen.

Info Angebot der Kirmes der Gemeinde Kranenburg Kirmesplatz Der Rummel zieht in diesem Jahr 18 Schausteller an. Die zwei Eingangstore vor dem Platz wurden von dem Künstler Dirk Willemsen aufwendig gestaltet. Erwartet werden auch zahlreiche niederländische Gäste. Schausteller Zu den Attraktionen zählen neben den zwei Großfahrgeschäften auch der Flieger, das Kinderkarussell, das Quatertrump, das Dosenwerfen sowie das Entenangeln.