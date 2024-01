Angriff bei Berg en Dal Griff ein Mann aus Kranenburg eine Joggerin im Wald an?

Es ist eine Horrorvorstellung für wohl alle Mädchen und Frauen: Ein Mann springt im Wald plötzlich aus den Sträuchern, um zum Überfall und zur Vergewaltigung anzusetzen. In den frühen Morgenstunden des 28. September 2023 wurde diese Vorstellung für eine Joggerin, die durch die niederländischen Wälder zwischen Berg en Dal und Beek lief, wohl Realität. Ein Mann soll plötzlich die Verfolgung aufgenommen, sie von hinten gepackt und zu Boden gestoßen haben. Der Unbekannte soll versucht haben, Sporthose und Unterwäsche der Frau auszuziehen. Doch sie wehrte sich mit aller Kraft gegen den Überfall, der Mann ließ von ihr ab und verschwand im Wald. So schildert zumindest die Staatsanwaltschaft in Arnheim die Geschehnisse, die sich unweit des Parkhotels Val Monte ereignet haben sollen.