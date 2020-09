Kommunalwahl 2020 : Wählergemeinschaft Kranenburg kritisiert Handlungskonzept

Kranenburg Die Initiative Bürgerdialog kritisiert das von der Gemeinde verabschiedete Handlungskonzept. Ein Vorwurf lautet: Die Einkaufsarena sauge das Blut dem Ortskern.

Die Kranenburger Wählergemeinschaft Bürgerdialog hat sich zu dem neuen integrierten Handlungskonzept geäußert. In einer Stellungnahme kritisierte die Initiative, dass es fünf Jahre bis zur Fertigstellung gedauert habe. Aus Sicht der Wählergemeinschaft kann man das Ergebnis in wenigen Worten zusammenfassen: Das Bürgerhaus wird renoviert, die Fassaden und der Marktplatz sollen mit Fördermitteln aufgehübscht werden, die leerstehenden Geschäfte sollen in Wohnraum umgewandelt werden und die Feuerwehr bekommt ein neues Gerätehaus. Die CDU sei bis vor wenigen Wochen noch für einen Umbau gewesen, da könne eine bevorstehende Kommunalwahl schon mal einen Meinungswechsel hervorrufen. Zumindest stimme das Ergebnis, so der stellvertretende Vorsitzende Frank Nolte.