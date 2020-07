Kranenburg : Platz für Erinnerungen

Das Bild zeigt die Eröffnung des Platzes 1963, der jetzt verkauft wurde. Er liegt an einer für die Gemeinde bedeutenden Stelle und grenzt an den historischen Ortskern.

Kranenburg Knapp sechs Jahrzehnte spielten die Fußballer des TuS Kranenburg auf dem Rasenplatz an der Grundschule. Jetzt wurde verkauft. Die Gemeinde lässt offen, ob sie an dem Grundstück interessiert ist.

Von Peter Janssen

Für den Turn- und Sportverein Kranenburg ist ein Stück Vereinsgeschichte beendet. 58 Jahre war der Rasenplatz hinter dem Waschwall das zu Hause des Vereins. Die Zeit ist vorbei. Anfang des Monats übertrug der Klub das Spielfeld zurück an die Kranenburger Familie Kreusch. 1962 wurde die Sportstätte eingeweiht, jetzt hat sie ausgedient. Es ist nur noch ein Platz für Erinnerungen, die Zeichen der Zeit haben den ehemaligen Stolz des Vereins eingeholt.

Wilhelm Kreusch hatte die damalige Wiese hinter der Grundschule Anfang der 60er Jahre verkauft. Für 10.000 Mark erhielt der Klub das Grundstück. Einzige Bedingung war, wenn der Sportplatz nicht mehr gebraucht wird, muss er als erstes der Familie zum Rückkauf angeboten werden. Der Preis, so wurde festgelegt, soll sich am aktuellen Wert für Grünland orientieren. Nach unseren Informationen soll der Betrag für die Rückübertragung bei etwa 60.000 Euro liegen. Vor dem Umzug des Turn- und Sportvereins in den 60er Jahren lag der Platz an der Stelle, wo sich heute die neue Argos-Tankstelle befindet.

Info Die Geschichte des Kranenburger Platzes Bauzeit Am 4. August 1962 wurde der Rasenplatz nach einjähriger Bauzeit eröffnet. Eröffnungsspiel Die erste Partie trug der VfB 03 Kleve gegen NEC Nimwegen aus. Sperrung Saison ohne Platz eine niederländische Firma hatte für die Niederung keine geeigneten Rasen verlegt. 1994 wurde ein Jahr an der Instandsetzung gearbeitet und eine Drainage verlegt.

Theo Kreusch (84) ist der älteste Sohn der Familie. „Ich war damals froh, als wir das Stück Rasen an den TuS verkauft hatten“, sagt er. Mit dem Stück meint der 84-Jährige eine Fläche von 1200 Quadratmetern. Grund für die Freude war, dass sein Elternhaus nur einen Steinwurf von der Spielfläche entfernt lag. Im historischen Ortskern an der Klever Straße 80 führte die Familie zudem eine Gaststätte am Marktplatz, die damals auch das Vereinslokal des TuS war. Von den ehemals fünf Kindern leben noch drei. Neben Theo sind es Johannes und Schwester Edith Huven. Nachdem der Besitzer jetzt erneut wechselte, endet auch für den 84-Jährigen eine Zeit, die einen großen Teil seines Lebens prägte und ihn nicht unberührt lässt. So führte er nicht nur das Vereinslokal. Theo Kreusch war in der Reserve aktiv und in späteren Jahren überall dabei, wo der TuS um Punkte spielte. „Meine Mutter sagte schon damals, sie sei gespannt, ob der Platz irgendwann wieder der Familie gehört. Sie rechnete nicht damit“, blickt er zurück.

Neuer und alter Besitzer des TuS-Rasenplatzes ist die Familie Kreusch. TuS-Vorsitzender Bernd Schiwek (l.) übergibt den Schlüssel an die Geschwister Theo und Johannes Kreusch mit Schwester Edith Huven. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gründe, warum der TuS den Rasen wieder dem ehemaligen Besitzer zum Rückkauf angeboten hat, gibt es mehrere. Einer davon besteht seit 2012. Mit der Eröffnung des Kunstrasenplatzes wurde der Naturrasen immer weniger gebraucht. „Drei Monate im Jahr konnte das Spielfeld genutzt werden. Bei stärkerem Regen wurde es gesperrt. Das fehlende Flutlicht sorgte zudem dafür, dass man auf den Ascheplatz ausweichen musste“, sagt TuS-Vorsitzender Bernd Schiwek (68). In den Ferien lag die Fläche ebenso brach. In den 80er und 90er Jahren wurde zudem mehr Wert auf ein schönes Geläuf gelegt als auf gute Spiele. Zeitweise wurde auch vom „heiligen Rasen“ gesprochen. Gepflegt wurde er und die Stehtribüne nahezu das ganze Jahr, um dort wenige Wochen zu spielen. Dass es immer weniger Vereinsmitglieder gibt, die sich um die Instandhaltung kümmern, ist ein Problem, das der TuS Kranenburg nicht alleine hat. „Um den Boden wieder in einen ordentlichen Zustand zu versetzen, hätten wir 30.000 bis 40.000 Euro investieren müssen“, erklärt Schiwek. Die Kosten stehen in keiner Relation zu der Nutzung. Maulwürfe leisten hier ganze Arbeit, Stankett und Werbebanden müssen überholt werden. Hinzu kommt, dass der TuS weniger Nachwuchsmannschaften hat und der Kunstrasenplatz für den Trainings- und Spielbetrieb ausreicht. Auch besteht im Jugendbereich eine Kooperation mit dem SV Nütterden, so dass Teams zusammengelegt werden.