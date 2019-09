Kranenburg : Kranenburger SPD will Gefahrenkarte für Starkregen

Kranenburg Antrag wird in der Kranenburger Ratssitzung am Donnerstag eingebracht.

Die Kranenburger SPD will, dass eine Gefahrenkarte für Starkregen im Gemeindegebiet angefertigt wird. Den Antrag hat SPD-Fraktionschef Manfred Maas für die heutige Ratssitzung gestellt. Angesichts zukünftig auftretender Starkregenereignisse solle diese Übersicht für das komplette Gemeindegebiet ausgearbeitet werden, heißt es in der Eingabe. Die Landesregierung hat den Anstoß zur Erstellung einer derartigen Risikoanalyse gegeben. Bei dem Anstoß belässt es das Land NRW jedoch nicht. So gäbe es einen 50-prozentigen Zuschuss über das „Starkregenrisikomanagement“, der Restbetrag könne über die Niederschlagswassergebühr erhoben werden, so Maas.