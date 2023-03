Gutachten in Kranenburg Römerstraße bester Platz für Gewerbegebiet

Die Ausweisung von Wohnbaugebieten gehört in Kranenburg in die Kategorie Alltagsgeschäft. Das zeigt allein die Zahl der Bauflächen, die in den vergangenen Jahren die Grenzgemeinde zu einer wachsenden Kommune gemacht haben. Völlig anders verhält es sich beim Thema Gewerbegebiete. Dort quält man sich um jeden Quadratmeter, der irgendwo noch zu finden ist. Das einzige Kranenburger Gewerbegebiet ist „Im Hammereisen“. Und das läuft schon lange über. Anfragen von Unternehmen für Flächen gibt es.