Kranenburg : Siegel ist nach 75 Jahren wieder zurück

Kranenburg Ein Niederländer hatte den Typar im Nachlass gefunden und nach Kranenburg zurückgebracht.

Jordaan wollte, so schreibt es das Museum Katharinenhof am Montagabend, dass das historisch bedeutsame Zeugnis zurück an den Ort gelangt, an den es gehört. Nicht nur darüber sind die Kranenburger froh, sondern auch über den hervorragenden Zustand des Siegels. In einer Führung durch das Museum und die Kranenburger Kirche wurde den niederländischen Gästen der historische Kontext, dem das Siegel entstammt, nähergebracht.