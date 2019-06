Große Straße : Kranenburger Ortsmitte wird zum sozialen Brennpunkt

Kranenburg Joachim Janßen, CDU-Fraktionschef: „Wir sind von alteingesessenen Kranenburgern angesprochen worden, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen. Es kommt hier teilweise zu Exzessen.“

Das Herz Kranenburgs entwickelt sich immer mehr zu einem der größten Patienten der Gemeinde. Ein Grund für die schleichende Verschlechterung ist das Wohnumfeld in dem historischen Ortskern. Niederländische Leiharbeitsfirmen bringen in den Gebäuden viele osteuropäische Arbeiter auf wenig Wohnraum unter. Eine Maßnahme, die für eine Verbesserung der Situation führen soll, ist ein Antrag der CDU. Die Christdemokraten wollen seitens der Verwaltung prüfen lassen, wo Möglichkeiten bestehen, Gebäude anzukaufen. So soll verhindert werden, dass nicht weitere Arbeitnehmer dort untergebracht werden, die in Deutschland wohnen, aber in den Niederladen arbeiten. Der Rat stimmte einstimmig für den CDU-Vorschlag.